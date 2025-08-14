Ил-76МД с вернувшимися российскими пленными приземлился в Подмосковье

В Подмосковье приземлился самолёт Ил-76МД с группой российских военных, освобождённых из украинского плена в результате обмена. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Напомним, Россия и Украина осуществили обмен военнопленными: каждая сторона вернула по 84 человека. Сначала освобожденные россияне находились на территории Белоруссии, где им предоставили медицинскую и психологическую поддержку. Теперь они будут продолжать лечение в РФ.