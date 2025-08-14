Встреча Путина и Трампа
14 августа, 17:16

Трамп поддержал иск Мелании против Хантера Байдена

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель, © ТАСС/AP/Matt Slocum

Глава США Дональд Трамп поддержал иск своей супруги Мелании Трамп к сыну своего предшественника Хантеру Байдену на $1 млрд по обвинению в клевете, связанной с делом американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Об этом американский лидер заявил в эфире Fox News.

«Я думаю, что нужно идти вперёд», — прокомментировал хозяин Белого дома возможные судебные действия Первой леди телеканалу.

Конгресс вызвал Клинтонов, экс-глав ФБР и Минюста на допросы по делу Эпштейна
Напомним, сегодня стало известно, что Мелания Трамп направила официальное предупреждение Хантеру Байдену, проинформировав его о перспективе получения судебной претензии на 1 миллиард долларов. Причина иска — ложные обвинения, порочащие честь и достоинство супруги действующего президента Соединённых Штатов.

