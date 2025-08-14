Военный ВС РФ, которому пленный боец ВСУ носил воду, получил орден Мужества
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton
Российский боец Сергей с позывным Саид, которому пленный украинский военный несколько дней носил воду, получил орден Мужества. Награждение состоялось 14 августа. Об этом рассказал сам военнослужащий ВС ПФ.
«До последнего не верил, ждал обычную медаль, а сообщили, что будет орден Мужества. Эмоции? Слеза у меня пошла, у всех слёзы пошли», — отметил он в разговоре с RT.
Life.ru писал про эту необычную историю из зоны СВО в марте 2024 года. Участвовавший в боях за Авдеевку российский боец получил ранения при обстреле своей позиции и остался дожидаться эвакуации. Вскоре к нему забрёл украинский солдат, который добровольно сдался в плен. В течение следующих трёх дней украинец носил российскому воину воду, набирая её из лужи. К счастью, они продержались до прихода помощи.