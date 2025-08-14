Военный ВС РФ, которому пленный боец ВСУ носил воду, получил орден Мужества

«До последнего не верил, ждал обычную медаль, а сообщили, что будет орден Мужества. Эмоции? Слеза у меня пошла, у всех слёзы пошли», — отметил он в разговоре с RT.

Life.ru писал про эту необычную историю из зоны СВО в марте 2024 года. Участвовавший в боях за Авдеевку российский боец получил ранения при обстреле своей позиции и остался дожидаться эвакуации. Вскоре к нему забрёл украинский солдат, который добровольно сдался в плен. В течение следующих трёх дней украинец носил российскому воину воду, набирая её из лужи. К счастью, они продержались до прихода помощи.