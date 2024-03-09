Носил воду из лужи: Украинец сдался в плен раненому российскому бойцу и три дня его выхаживал

Украинский военный три дня выхаживал взявшего его в плен российского военного. Всё это время он ждал эвакуационную группу, которая добиралась под сильными обстрелами. Как сообщает SHOT, история, достойная экранизации, произошла во время взятия Авдеевки.

Российский военный рассказал, как боец ВСУ три дня выхаживал его в Авдеевке. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, в составе российской штурмовой группы Сергей и его подразделение заняли позицию в здании разбитого детского сада и удерживали её два дня. Во время обстрела боец получил серьёзные ранения: двойной перелом голени и травму руки, осколком выбило глаз. Сергея перевязали и спрятали, чтобы он дожидался эвакуации. Через некоторое время на место пришёл украинец по имени Александр — боец ВСУ, который тут же согласился сдаться в плен.

"Слышу шаги. Ни позывной не кричат, ни пароля не говорят. Я поинтересовался, кто это, он стал говорить, чтобы я в него не стрелял. Он без оружия и без бронежилета. Я его позвал к себе. И с ним познакомились, зовут его Александр, из Николаева, позывной Квас. Ему 25 лет, взяли с остановки его. Обучали, закинули его и бросили", — рассказал Сергей.

Из-за сильных обстрелов медицинская бригада три дня не могла дойти до российского военного. Всё это время пленный Александр носил Сергею воду, которую набирал под огнём в ближайшей луже. Когда военных увезли с поля боя, россиянин поблагодарил украинца и пожал ему руку. Бойца ВСУ забрали на допрос наши военные, сейчас он остаётся в плену.

"Огромное ему спасибо за то, что он отпаивал моего мужа, помог ему выжить. Мы и Украина — братья. Среди этих людей всё равно есть хорошие ребята, даже среди наших врагов. Как и оказалось на этом жизненном примере", — отметила жена Сергея Алеся.