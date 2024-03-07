Пленённый в Авдеевке боец ВСУ обвинил командиров в заточении в подвал на 55 дней

Пленённый в Авдеевке украинский военнослужащий Владимир Бугарь получил обморожение ног из-за заточения с сослуживцами в подвал на 55 суток. Видео с рассказом бойца публикует Минобороны России.

"Завезли нас на одну из шахт, мы там сидели и ждали распределения. Нам дали оружие, боеприпасы и забросили в район Авдеевки. Мы сидели в подвале. Из нас троих один получил пулевое ранение в лопатку, пуля навылет не вышла, а у меня было обморожение конечностей. В подвале мы просидели 55 суток", — пожаловался Бугарь.

По словам пленного, его забрали на фронт хитростью в октябре 2023 года — вызвали в сельсовет для "регистрации", а в итоге отобрали все документы и отвезли в Покровск в ДНР. Бугарь утверждает, что его и остальных мобилизованных "везли как заключённых — без воды и еды". А уже в Авдеевке во время отступления ВСУ его и раненого товарища бросили в заброшенном детском саду, пообещав позже забрать. Однако никто им на помощь не пришёл. Когда российские военные их обнаружили, бойцы ВСУ сразу сдались.

"Мы бы, наверное, умерли от голода, если бы не российские военные. Нам оказали медицинскую помощь и накормили. Я им очень благодарен", — добавил пленный.