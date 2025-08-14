Сила и справедливость: Мизулина объяснила, почему молодёжь любит фильмы «Брат» и «Брат-2»
Мизулина: Российской молодёжи не хватает сильных мужских образов
Сергей Бодров-младший в образе Данилы Багрова. Обложка © Kinopoisk.ru / Кадр из фильма «Брат 2» (2000 год) режиссёр и сценарист Алексей Балабанов
Современной российской молодёжи не хватает сильных мужских образов. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По её мнению, современные медиа почти не предлагают достойных примеров для подражания среди актёров, блогеров и публичных лиц. Она добавила, что в отсутствие новых героев классический образ Данилы Багрова остаётся актуальным примером для подрастающего поколения.
«Именно с этим запросом на сильное мужское начало, на мой взгляд, и связана популярность у молодёжи того же «Брата» и «Брата-2». Ну и, конечно, с гигантским запросом на справедливость у ребят», — отметила Мизулина.
Напомним, в июле Госдумой был принят закон об ограничении показа фильмов, противоречащих традиционным ценностями и морали. Выяснилось, что проверять на соблюдение приличий будут не только новые картины, но и отснятые уже давно. В частности депутат Елена Драпеко высказала предположение, что в России могут запретить фильмы культового российского режиссёра Алексея Балабанова.