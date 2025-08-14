Сила и справедливость: Мизулина объяснила, почему молодёжь любит фильмы «Брат» и «Брат-2»

Современной российской молодёжи не хватает сильных мужских образов. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По её мнению, современные медиа почти не предлагают достойных примеров для подражания среди актёров, блогеров и публичных лиц. Она добавила, что в отсутствие новых героев классический образ Данилы Багрова остаётся актуальным примером для подрастающего поколения.

«Именно с этим запросом на сильное мужское начало, на мой взгляд, и связана популярность у молодёжи того же «Брата» и «Брата-2». Ну и, конечно, с гигантским запросом на справедливость у ребят», — отметила Мизулина.