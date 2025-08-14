Украинский солдат рассказал о дезертирах в рядах ВСУ
Экс-боец Сова: Каждый десятый дезертир ВСУ оказался из элитного батальона К2
В украинском лагере для задержанных дезертиров каждый десятый содержащийся оказался из элитного батальона К2. Об этом РИА «Новости» рассказал бывший военнослужащий ВСУ с позывным «Сова», перешедший на сторону России.
«Нас (дезертиров ВСУ. — Прим. Life.ru) всех держали в одном здании, все СОЧинцы (СОЧ — самовольное оставление части. — Прим. Life.ru) — и контрактники, и мобилизованные, все подряд были там. Некоторые подразделения были такие, как легендарная К2. Они старались своих СОЧинцев возвращать к себе назад», — сообщил экс-боец.
По словам источника, в лагере содержались около 500 человек, самовольно оставивших части, включая контрактников и мобилизованных. Особый контроль, по его утверждению, осуществлялся за бойцами батальона К2, которые пытались возвращать своих дезертиров обратно в подразделение.
«Сова» входит в отряд имени Мартына Пушкаря, сформированный преимущественно из уроженцев Запорожской области, ранее служивших в ВСУ. В лагере, по его словам, действовал строгий режим, регламентирующий даже прием пищи и покупку предметов первой необходимости.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ причисляет пропавших без вести военнослужащих к дезертирам. Источник агентства отметил, что в 71-й отдельной егерской бригаде по приказу командира тех, кто исчез во время штурмов или на позициях, записывают как самовольно оставивших часть (СОЧ). Это происходит в условиях интенсивных боёв в районе Юнаковки Сумской области, где украинские силы пытаются противостоять наступлению российской группировки «Север».