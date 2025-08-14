Встреча Путина и Трампа
14 августа, 19:18

В России хотят сделать бесплатными звонки в техподдержку авиакомпаний

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили запретить авиакомпаниям брать деньги за звонки в техподдержку по вопросам уже купленных билетов. Соответствующее обращение на имя министра транспорта Андрея Никитина направили лидер партии Алексей Нечаев, а также парламентарии Сардана Авксентьева и Антон Ткачёв, сообщает РИА «Новости». В документе подчёркивается необходимость законодательно закрепить единый стандарт информирования пассажиров.

«Считаем целесообразным законодательно установить единый стандарт для информирования пассажиров. Полагаем, что для консультирования по вопросам, связанным с уже приобретенными билетами, авиакомпании должны использовать исключительно бесплатные для граждан линии связи», — говорится в обращении.

Авторы инициативы указывают, что пассажиры вынуждены нести неоправданные расходы за решение проблем, которые нередко возникают по вине перевозчиков. Они просят Минтранс рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в Федеральные авиационные правила.

А ранее Life.ru сообщал, что в Госдуму внесли проект о запрете овербукинга при продаже авиабилетов. Авторы инициативы утверждают, что принятие данного закона поможет защитить права путешественников, сократит расходы на судебные процессы и стимулирует честную конкуренцию среди перевозчиков, уделяющих больше внимания уровню обслуживания. Это также позволит избежать злоупотреблений при бронировании билетов.

Александра Мышляева
