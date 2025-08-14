В Можайске мужчина задушил приятеля шнуром от зарядки и сбежал в Москву

В Можайске пьяный мужчина задушил приятеля шнуром от зарядки. Возбудили уголовное дело по статье 105 УК — убийство. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области.

Четверо мужчин проводили вечер за алкоголем в квартире подозреваемого в ночь на 11 августа. Вскоре у них произошёл конфликт. Во время ссоры хозяин квартиры сначала избил 55-летнего приятеля, а затем задушил его проводом от зарядки.

«После произошедшего злоумышленник скрылся с места происшествия, уехав в Москву. Тело погибшего в квартире нашёл его знакомый», — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Правоохранители быстро вычислили 44-летнего мужчину и задержали. Выяснилось, что он имел несколько судимостей за кражу.