Врачи порвали двухлетнему мальчику органы, пытаясь вытащить попкорн из носа сжатым воздухом
DM: Бразильские врачи убили 2-летнего мальчика, доставая зёрнышко из его носа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siam.pukkato
В Бразилии двухлетний мальчик умер после того, как врачи воспользовались воздушным шлангом для удаления кукурузного зёрнышка из его носа. О трагической ситуации пишет Daily Mail.
«При попытке удалить кукурузное зерно, которое находилось в носу мальчика, врач использовал нестандартную методику, которую не рекомендуется проводить на верхних дыхательных путях ребёнка», — приводит издание сообщение полиции.
После процедуры мальчику выписали лекарство от метеоризма и отпустили домой, но вскоре его состояние резко ухудшилось. Ребёнок скончался по пути в больницу — вскрытие показало разрыв лёгкого и желудка. Родители намерены добиваться справедливости через суд и уже обратились к адвокату.
