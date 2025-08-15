Jaguar Land Rover отзывает 121,5 тысячи авто в США из-за дефектов подвески

Jaguar Land Rover объявил об отзыве свыше 121 500 автомобилей в США из-за потенциально опасных дефектов подвески. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Федерального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Проблема касается алюминиевых шарниров передней подвески, которые могут треснуть и сломаться, что увеличивает риск дорожно-транспортного происшествия. Под отзывную кампанию попадают модели Range Rover и Range Rover Sport 2014-2017 годов выпуска.

Это уже не первая сервисная акция компании в текущем году — ранее производитель отозвал 20 999 автомобилей из-за неисправностей подушек безопасности. Индийский автоконцерн Tata Motors, владеющий брендом Jaguar Land Rover, пока не прокомментировал масштабы отзыва в других регионах.