Jaguar Land Rover отзывает 121,5 тысячи авто в США из-за дефектов подвески
Обложка © freepik/azerbaijan_stockers
Jaguar Land Rover объявил об отзыве свыше 121 500 автомобилей в США из-за потенциально опасных дефектов подвески. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Федерального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Проблема касается алюминиевых шарниров передней подвески, которые могут треснуть и сломаться, что увеличивает риск дорожно-транспортного происшествия. Под отзывную кампанию попадают модели Range Rover и Range Rover Sport 2014-2017 годов выпуска.
Это уже не первая сервисная акция компании в текущем году — ранее производитель отозвал 20 999 автомобилей из-за неисправностей подушек безопасности. Индийский автоконцерн Tata Motors, владеющий брендом Jaguar Land Rover, пока не прокомментировал масштабы отзыва в других регионах.
Ранее Life.ru писал, что британская компания Jaguar Land Rover (JLR) временно приостановила поставки автомобилей в США на один месяц, чтобы изучить влияние новых импортных пошлин, введённых президентом США Дональдом Трампом. JLR пока не раскрыла, какие шаги предпримет в связи с пошлинами, но подчеркнула, что сокращение персонала не планируется.