Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 21:11

Jaguar Land Rover отзывает 121,5 тысячи авто в США из-за дефектов подвески

Обложка © freepik/azerbaijan_stockers

Обложка © freepik/azerbaijan_stockers

Jaguar Land Rover объявил об отзыве свыше 121 500 автомобилей в США из-за потенциально опасных дефектов подвески. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Федерального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Проблема касается алюминиевых шарниров передней подвески, которые могут треснуть и сломаться, что увеличивает риск дорожно-транспортного происшествия. Под отзывную кампанию попадают модели Range Rover и Range Rover Sport 2014-2017 годов выпуска.

Это уже не первая сервисная акция компании в текущем году — ранее производитель отозвал 20 999 автомобилей из-за неисправностей подушек безопасности. Индийский автоконцерн Tata Motors, владеющий брендом Jaguar Land Rover, пока не прокомментировал масштабы отзыва в других регионах.

В китайских гибридных авто зафиксировали превышение нормы радиации в 8 раз
В китайских гибридных авто зафиксировали превышение нормы радиации в 8 раз

Ранее Life.ru писал, что британская компания Jaguar Land Rover (JLR) временно приостановила поставки автомобилей в США на один месяц, чтобы изучить влияние новых импортных пошлин, введённых президентом США Дональдом Трампом. JLR пока не раскрыла, какие шаги предпримет в связи с пошлинами, но подчеркнула, что сокращение персонала не планируется.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • США
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar