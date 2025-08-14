«Я обречена»: ИИ доказал москвичке, что найти «мужчину мечты» в столице почти нереально

Шанс встретить подходящего мужчину в Москве — меньше 1%, выяснилось с помощью ИИ. Такой неутешительный прогноз дала нейросеть в ответ на запрос одной из жительниц столицы.

Москвичка с ником «принцесса ежиноки» решила проверить, сколько в городе мужчин, соответствующих её критериям: возраст 25–40 лет, рост от 180 см, доход от 150 тысяч рублей, высшее образование и отсутствие сильно пагубных привычек. Искусственный интеллект выдал шокирующий результат — всего около 2400 человек, или 0,24% от общего числа мужчин этого возраста.

«Я обречена», — прокомментировала девушка в соцсетях.