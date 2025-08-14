Встреча Путина и Трампа
14 августа, 20:52

«Я обречена»: ИИ доказал москвичке, что найти «мужчину мечты» в столице почти нереально

ChatGPT посчитал, что вероятность встретить мужчину мечты в Москве меньше 1%

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Шанс встретить подходящего мужчину в Москве — меньше 1%, выяснилось с помощью ИИ. Такой неутешительный прогноз дала нейросеть в ответ на запрос одной из жительниц столицы.

Москвичка с ником «принцесса ежиноки» решила проверить, сколько в городе мужчин, соответствующих её критериям: возраст 25–40 лет, рост от 180 см, доход от 150 тысяч рублей, высшее образование и отсутствие сильно пагубных привычек. Искусственный интеллект выдал шокирующий результат — всего около 2400 человек, или 0,24% от общего числа мужчин этого возраста.

«Я обречена», — прокомментировала девушка в соцсетях.

А ранее Life.ru писал, почему девушки влюбляются в кинозлодеев. Специалист объясняет, что корень проблемы часто кроется в психологических травмах, полученных в детстве. Чрезмерный контроль и давление со стороны родителей могут серьёзно повлиять на развитие личности ребёнка, оставляя неизгладимый отпечаток.

Александра Мышляева
