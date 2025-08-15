Предлагал деньги за интим: Брокер из Екатеринбурга отправился в СИЗО за секс со школьницами

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал 40-летнего брокера Вадима Шукурова, которого обвиняют в совращении малолетних. Совладелец компании «Банки Маркет» помещён под стражу до 11 октября.

По предварительным данным, Шукуров знакомился со школьницами на улице. Он предлагал девочкам деньги за интимные услуги. Также бизнесмен заманивал школьниц в люксовые квартиры в элитном жилом комплексе. Именно там происходили преступления. Среди пострадавших оказались девочки в возрасте 13 и 14 лет. По данным знакомых жертв, мать одной из школьниц обратилась в правоохранительные органы после того, как ей прислали видео с её дочерью и Шукуровым.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области, Шукурова обвиняют по части 4 статьи 134 УК — половое сношение и другие действия сексуального характера с лицами, не достигшими 16 лет. Кроме того, согласно информации из картотеки Свердловского областного суда, в 2021 году суд приговорил брокера за соучастие в мошенничестве в сфере кредитования и попытку группового мошенничества.