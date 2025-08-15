Москвичи, закрываем сезон правильно: Life.ru выяснил, в каких водоёмах опасно плавать

Москвичам остались последние тёплые выходные, когда ещё можно искупаться в открытых водоёмах. Однако специалисты предупреждают: далеко не все места для этого безопасны. Как рассказал в беседе с Life.ru спасатель Максим Штыба, наиболее комфортными для купания являются специально оборудованные места с дежурством спасателей, где все риски минимизированы.

Он отмечает, что другие водоёмы представляют вторую степень опасности, так как на дне могут находиться различные предметы или возникать внезапные течения. Особую опасность, по мнению Штыба, представляют водопады. Не существует оборудованных мест для купания под водопадами, а риск падения камней делает такие места крайне небезопасными.

Бывает, глубина по колено, а купаться опасно. Если мы берём море, бывают волны и отбойные течения. Когда там дежурят спасатели, они всё это учитывают и при необходимости своевременно пляж закрывают. У нас есть реки с течением, даже коварные места, когда течение реки может унести либо на широкую часть реки, либо в озеро. Максим Штыб Спасатель

Тренер по плаванию Ольга Екимова дала рекомендации по поведению в экстремальных ситуациях на воде. Она советует сохранять спокойствие при попадании в течение, не бороться с ним, а постепенно смещаться к берегу. Специалист отмечает разницу между течениями в отечественных водоёмах и океаническими отбойными течениями, подчёркивая, что в последнем случае следует плыть параллельно берегу.

«Поэтому из практических советов, когда мы попадаем в такое течение в океанах, мы должны успокоиться, потому что паника губит вообще всё, понять, что нас уносит, понять, куда нам нужно плыть. Плыть нужно в сторону, чтобы выплыть из этой зоны, ну и как бы постараться добраться до берега», — отметила она.