Называл себя Богом и Суперменом: В США поймали странного кандидата в губернаторы штата

В США полиция задержала кандидата от Демократической партии на пост губернатора Южной Каролины Уильяма Маклеода. Арест произошел в Чарльстоне, когда он находился полуобнажённым и утверждал, что является Богом и Суперменом. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

По информации издания, инцидент случился ещё в мае. Полицейские задержали Маклеода в центре города, когда он «кричал во всё горло» в нижнем белье и обуви. Полицейский отчёт зафиксировал признаки, указывающие на возможное воздействие наркотиков.

Арест кандидата на пост губернатора Южной Каролины Уильяма Маклеода. Видео © Charleston Police Department

Маклеод заявил о своей предстоящей предвыборной гонке. Он также угрожал своему оппоненту выбить «чёртовы зубы». На просьбу сообщить свое имя он ответил, называя себя «Богом» и «суперменом». В результате ему предъявили обвинения в мелком хулиганстве. Руководство Демпартии призвало его отказаться от участия в выборах губернатора.

Сейчас Маклеод остается единственным кандидатом от своей партии в штате. Он известный адвокат из Чарльстона и уже баллотировался на пост губернатора в 2010 году. Позже он стал первым демократом, официально объявившим о своей кандидатуре на выборах 2026 года.