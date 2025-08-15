Таиланд депортирует снимавшего бои в Камбодже россиянина Збарского
Арестованный в Таиланде блогер Тимур Збарский. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Timur Zbarskii
Российский видеоблогер Тимур Збарский, проживавший в Таиланде более 10 лет, будет депортирован на родину в пятницу, 15 августа 2025 года. Решение о выдворении принято иммиграционной полицией Таиланда после аннулирования его долгосрочной визы. Поводом послужили действия блогера, который во время вооружённого конфликта на тайско-камбоджийской границе проехал 150 километров по пограничной зоне, снимая боевые действия и публикуя материалы в социальных сетях.
Збарский был задержан по возвращении в Паттайю, где он проживал и являлся совладельцем туристического бизнеса. Власти Таиланда расценили его действия как потенциальную угрозу национальной безопасности, что привело к отмене визы. При этом никаких уголовных или административных обвинений ему предъявлено не было. В настоящее время блогер содержится в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке, где ожидает депортации в общей камере вместе с более чем 60 другими задержанными.
По информации РИА «Новости», после проверки на причастность к преступлениям на территории Таиланда, которую Збарский уже прошёл, его отправят в Россию прямым авиарейсом из международного аэропорта Суваннапхум. Депортация осуществляется за счёт самого задержанного при условии приобретения обратного билета. Кроме того, существует вероятность включения блогера в «чёрный список» с запретом на посещение Таиланда сроком до пяти лет.
Ранее Life.ru рассказывал про место содержания Збарского. В иммиграционном центре (Immigration Detention Centre) нет даже кровати. Задержанный спит на бетонном полу.