Таиланд депортирует снимавшего бои в Камбодже россиянина Збарского

Российский видеоблогер Тимур Збарский, проживавший в Таиланде более 10 лет, будет депортирован на родину в пятницу, 15 августа 2025 года. Решение о выдворении принято иммиграционной полицией Таиланда после аннулирования его долгосрочной визы. Поводом послужили действия блогера, который во время вооружённого конфликта на тайско-камбоджийской границе проехал 150 километров по пограничной зоне, снимая боевые действия и публикуя материалы в социальных сетях.

Збарский был задержан по возвращении в Паттайю, где он проживал и являлся совладельцем туристического бизнеса. Власти Таиланда расценили его действия как потенциальную угрозу национальной безопасности, что привело к отмене визы. При этом никаких уголовных или административных обвинений ему предъявлено не было. В настоящее время блогер содержится в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке, где ожидает депортации в общей камере вместе с более чем 60 другими задержанными.