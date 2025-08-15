Богомаз: В результате атаки БПЛА в Брянской области повреждён жилой дом

Прошедшей ночью над Брянской областью силы ПВО Министерства обороны РФ обнаружили и уничтожили четыре вражеских беспилотника самолётного типа. По данным губернатора Александра Богомаза, в результате атаки в посёлке Погар повреждены жилой дом, гараж, два гражданских автомобиля, а также фасад и остекление здания производственного предприятия.