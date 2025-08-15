Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 04:46

Богомаз: В результате атаки БПЛА в Брянской области повреждён жилой дом

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Прошедшей ночью над Брянской областью силы ПВО Министерства обороны РФ обнаружили и уничтожили четыре вражеских беспилотника самолётного типа. По данным губернатора Александра Богомаза, в результате атаки в посёлке Погар повреждены жилой дом, гараж, два гражданских автомобиля, а также фасад и остекление здания производственного предприятия.

Пострадавших нет. На местах продолжают работать оперативные и экстренные службы для оценки ущерба и обеспечения безопасности жителей.

Всего в ночь на 15 августа силы противовоздушной обороны России сбили 53 украинских беспилотника над различными регионами страны. Наибольшее количество атак зафиксировано над Курской областью — 13 БПЛА.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область
