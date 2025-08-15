Россияне приехали в аэропорт с билетами за 150 тысяч и узнали, что самолёт улетел на 8 часов раньше

Супружеская пара из России столкнулась с интересной проблемой на рейсе Белград – Москва, который организовывала авиакомпания Air Serbia. Алёна и Сергей приобрели билеты на сумму 152 тысячи рублей и тщательно готовились к путешествию. Однако в день вылета их самолёт уже давно отправился в путь — целых восемь часов назад. Об этом сообщает SHOT.

Ни предупреждений, ни объяснений — супруги узнали о переносе рейса только в аэропорту. Представители компании предложили два неплохих варианта: либо самостоятельно покупать новые билеты, либо бесплатно зарегистрироваться на следующий доступный рейс. Второй звучит приемлемо, но этот рейс был назначен лишь через две недели.

Времени на ожидание у пары не было, поэтому им пришлось экстренно приобретать билеты обратно в Россию за 62 тысячи рублей из собственного кармана. Попытки получить компенсацию за понесённые убытки в Air Serbia остались без ответа — компания отказалась возвращать деньги.