Россияне приехали в аэропорт с билетами за 150 тысяч и узнали, что самолёт улетел на 8 часов раньше
Компания Air Serbia перенесла рейс назад и отказалась вернуть россиянам деньги
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
Супружеская пара из России столкнулась с интересной проблемой на рейсе Белград – Москва, который организовывала авиакомпания Air Serbia. Алёна и Сергей приобрели билеты на сумму 152 тысячи рублей и тщательно готовились к путешествию. Однако в день вылета их самолёт уже давно отправился в путь — целых восемь часов назад. Об этом сообщает SHOT.
Ни предупреждений, ни объяснений — супруги узнали о переносе рейса только в аэропорту. Представители компании предложили два неплохих варианта: либо самостоятельно покупать новые билеты, либо бесплатно зарегистрироваться на следующий доступный рейс. Второй звучит приемлемо, но этот рейс был назначен лишь через две недели.
Времени на ожидание у пары не было, поэтому им пришлось экстренно приобретать билеты обратно в Россию за 62 тысячи рублей из собственного кармана. Попытки получить компенсацию за понесённые убытки в Air Serbia остались без ответа — компания отказалась возвращать деньги.
Ранее Life.ru рассказывал, как супружеская пара выиграла суд у авиакомпании, которая рассадила их по разным местам в салоне самолёта. Им удалось отсудить у компании S7 30 тысяч рублей, поскольку женщина боялась летать и нуждалась в поддержке мужа.