Регион
15 августа, 06:29

Вверх колёсами: Россиянин трагически погиб при падении машины с моста

Один человек погиб при падении легковушки с моста в Амурской области

Обложка © Telegram / Амурские спасатели (Амурский центр ГЗ и ПБ)

Авария со смертельным исходом произошла 14 августа в 15:38 на 6-м километре автодороги Экимчан-Стойба в Амурской области. Для оказания помощи на место происшествия выехал дежурный караул ПЧ-50 из Экимчана.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, водитель автомобиля LADA 4x4 не справился с управлением, и транспортное средство рухнуло с моста в реку Малый Караурак. Удар оказался слишком сильным, из-за чего 43-летний пассажир скончался на месте. 46-летний водитель получил травмы средней степени тяжести — ушибы, сотрясение и рваную рану левого предплечья, но, несмотря на это, смог самостоятельно покинуть поврежденный автомобиль.

Кадры с места ДТП в Экимчане. Фото © Telegram / Амурские спасатели (Амурский центр ГЗ и ПБ)

«В результате падения пассажир 1982 года рождения погиб. Водитель 1979 года рождения получил ушибы, сотрясение, рваную рану левого предплечья. Пострадавший выбрался из автомобиля самостоятельно», — уточнили в ведомстве.

В условиях сложного рельефа, передвигаясь по мокрому и крутому берегу, спасатели успешно подняли тело погибшего из реки и увезли его с места инцидента.

Ранее Life.ru писал, что в смертельном ДТП под Тверью погибла модель и бывшая участница конкурса «Мисс Вселенная» Ксения Александрова. На проезжей части, где ехал автомобиль с девушкой, внезапно появился лось. В момент удара Александрова находилась на пассажирском сиденье. Животное пробило лобовое стекло, а вице-мисс Россия-2017 получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

