Вверх колёсами: Россиянин трагически погиб при падении машины с моста

Авария со смертельным исходом произошла 14 августа в 15:38 на 6-м километре автодороги Экимчан-Стойба в Амурской области. Для оказания помощи на место происшествия выехал дежурный караул ПЧ-50 из Экимчана.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, водитель автомобиля LADA 4x4 не справился с управлением, и транспортное средство рухнуло с моста в реку Малый Караурак. Удар оказался слишком сильным, из-за чего 43-летний пассажир скончался на месте. 46-летний водитель получил травмы средней степени тяжести — ушибы, сотрясение и рваную рану левого предплечья, но, несмотря на это, смог самостоятельно покинуть поврежденный автомобиль.

Кадры с места ДТП в Экимчане. Фото © Telegram / Амурские спасатели (Амурский центр ГЗ и ПБ)

В условиях сложного рельефа, передвигаясь по мокрому и крутому берегу, спасатели успешно подняли тело погибшего из реки и увезли его с места инцидента.