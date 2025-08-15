С конца 2023 года Вооружённые силы Украины нарастили применение ударных ракет ЗРК С-200, SAMP/T и Patriot против российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 и Су-35. За прошедшие полтора года российская противовоздушная оборона нейтрализовала почти 20 таких зенитных ракет, представлявших угрозу для самолётов ВКС. Об этом сообщил ТАCС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

«С конца 2023-го года против российских самолётов Су-34 и Су-35 противник активно пытается применять ЗРК: С-200 (с ракетами 5В28 (5В21), SAMP/T производства Франции (с ракетами Aster-30) и Patriot производства США (с ракетами MIM-104D)», — отметили представители ОПК.

По сведениям инсайдеров, за последние полтора года российские средства ПВО отбили атаки почти 20 западных управляемых зенитных ракет на истребители Воздушно-космических сил РФ. При этом летели снаряды на сверхзвуковых скоростях — от 870 до 1178 метров в секунду или до 3,5 Маха. Со слов источников, около 50% из этих ракет составляли американские MIM-104D, выпущенные из ЗРК Patriot. Согласно открытым данным, максимальная скорость Су-35 составляет 2 500 км/ч (2,35 Маха), Су-34 – 1 520 км/ч или 2,1 Маха.