Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 09:32

Число жертв «болезни легионеров» в США продолжает стремительно расти

ABC: Четыре человека умерли в США из-за вспышки легионеллёза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JHVEPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JHVEPhoto

В Нью-Йорке подтверждён четвёртый случай летального исхода от легионеллёза, также именуемого «болезнью легионеров». Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на городские власти.

«Четвёртый человек скончался в связи со вспышкой болезни легионеров в Нью-Йорке», — сказано в материале телеканала.

Возбудитель инфекции был обнаружен в 12 градирнях (устройствах для охлаждения больших объёмов воды), расположенных на 10 различных зданиях, включая крупную городскую больницу и другую клинику. 11 из этих установок уже прошли санитарную обработку, а последняя будет дезинфицирована в пятницу.

Легионеллёз — это серьёзное острое инфекционное заболевание, поражающее лёгкие, а также нервную и пищеварительную системы. Недуг не передаётся контактным путём от человека к человеку. Лицам с подавленным иммунитетом следует быть особенно осторожными, поскольку они находятся в зоне повышенного риска, и медицинские специалисты призывают их к усиленному контролю за своим состоянием.

Комары-убийцы атакуют Китай: Что мы знаем о новом вирусе чикунгунья, который уже заразил 10 тысяч
Комары-убийцы атакуют Китай: Что мы знаем о новом вирусе чикунгунья, который уже заразил 10 тысяч

Ранее сообщалось, что Нью-Йорк столкнулся со вспышкой «болезни легионеров», которая привела к инфицированию 22 жителей США. Власти города уже начали расследование причин возникновения легионеллёза.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • США
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar