Число жертв «болезни легионеров» в США продолжает стремительно расти

В Нью-Йорке подтверждён четвёртый случай летального исхода от легионеллёза, также именуемого «болезнью легионеров». Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на городские власти.

«Четвёртый человек скончался в связи со вспышкой болезни легионеров в Нью-Йорке», — сказано в материале телеканала.

Возбудитель инфекции был обнаружен в 12 градирнях (устройствах для охлаждения больших объёмов воды), расположенных на 10 различных зданиях, включая крупную городскую больницу и другую клинику. 11 из этих установок уже прошли санитарную обработку, а последняя будет дезинфицирована в пятницу.

Легионеллёз — это серьёзное острое инфекционное заболевание, поражающее лёгкие, а также нервную и пищеварительную системы. Недуг не передаётся контактным путём от человека к человеку. Лицам с подавленным иммунитетом следует быть особенно осторожными, поскольку они находятся в зоне повышенного риска, и медицинские специалисты призывают их к усиленному контролю за своим состоянием.