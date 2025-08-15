Встреча Путина и Трампа
Регион
15 августа, 09:46

В Мурманской области временно ограничили работу мобильного интернета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

Доступ к мобильному интернету в Мурманской области временно ограничен. Данные меры направлены на защиту граждан и сохранение общественного порядка в регионе, отметили в оперштабе.

«Эта мера реализуется на основании федерального закона «О связи», которая обязывает операторов приостанавливать оказание услуг на основании мотивированного решения уполномоченных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ», — сообщили представители оперштаба.

В управлении заверили, что скорость мобильного интернета на территории региона ограничена не в полном объёме.

Развожаев: В Севастополе могут временно отключать мобильный интернет из-за БПЛА
Ранее власти Крыма сообщили, что полуостров останется без доступа к мобильному интернету на несколько дней. Причиной ограничений стали участившиеся атаки вражеских БПЛА на регион.

Ольга Сливченко
