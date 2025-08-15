Житель белгородского села Дунайка ранен при атаке БПЛА на автомобиль
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Beno
В результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в селе Дунайка Грайворонского округа Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения грудной клетки. Его незамедлительно госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
«В селе Дунайка в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии <...> доставили в Грайворонскую ЦРБ», — написал в своём Telegram-канале глава региона.
Также сильно повреждён автомобиль, в котором ехал пострадавший.
Ранее в результате атаки украинского FPV-дрона на Белгородскую область пострадал житель села Дорогощь Грайворонского округа. Мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, а также обширные осколочные ранения, затронувшие шею, грудную клетку, живот и спину.