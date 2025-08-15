Житель белгородского села Дунайка ранен при атаке БПЛА на автомобиль

В результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в селе Дунайка Грайворонского округа Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения грудной клетки. Его незамедлительно госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

«В селе Дунайка в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии <...> доставили в Грайворонскую ЦРБ», — написал в своём Telegram-канале глава региона.

Также сильно повреждён автомобиль, в котором ехал пострадавший.