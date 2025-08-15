Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 10:08

Житель белгородского села Дунайка ранен при атаке БПЛА на автомобиль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Beno

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Beno

В результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в селе Дунайка Грайворонского округа Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения грудной клетки. Его незамедлительно госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

«В селе Дунайка в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии <...> доставили в Грайворонскую ЦРБ», — написал в своём Telegram-канале глава региона.

Также сильно повреждён автомобиль, в котором ехал пострадавший.

Протоиерей и его сыновья пострадали при атаке дрона ВСУ в Запорожской области
Протоиерей и его сыновья пострадали при атаке дрона ВСУ в Запорожской области

Ранее в результате атаки украинского FPV-дрона на Белгородскую область пострадал житель села Дорогощь Грайворонского округа. Мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, а также обширные осколочные ранения, затронувшие шею, грудную клетку, живот и спину.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar