15 августа, 10:14

Плюшевый тигрёнок от трёхлетнего мальчика спас жизнь бойцу СВО на передовой

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Плюшевый тигрёнок, подаренный трёхлетним мальчиком из Брянской области, спас жизнь участнику специальной военной операции. Об этом сообщает издание «Брянская губерния» со слов жены военнослужащего.

Встреча бойца с ребёнком произошла на территории одного из брянских соборов. Мальчик настоял, чтобы военный принял игрушку в подарок, а его мать добавила, что тигрёнок будет оберегать от бед.

«Тогда его мама сказала, что раз подарил, то так нужно. Мол, пусть бережёт вас от бед», — рассказала супруга военного.

По её словам, боец постоянно носил игрушку в кармане. В критический момент талисман выпал, и когда военный наклонился его поднять, это движение спасло ему жизнь. Женщина выразила желание найти ребёнка и его мать, чтобы лично поблагодарить их. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

Под огнём и с раненой рукой: Санитар «Тихий» перехитрил ВСУ и спас 10 бойцов из окружения

Ранее Life.ru писал о 10-летнем мальчике из Курской области, проявившем героизм, защищая российских военных от ВСУ. Вместе с отцом мальчик тайно вынес из сарая в оккупированном селе боеприпасы, принадлежавшие украинским солдатам, и передал их российским бойцам.

Анастасия Никонорова
