Плюшевый тигрёнок от трёхлетнего мальчика спас жизнь бойцу СВО на передовой

Плюшевый тигрёнок, подаренный трёхлетним мальчиком из Брянской области, спас жизнь участнику специальной военной операции. Об этом сообщает издание «Брянская губерния» со слов жены военнослужащего.

Встреча бойца с ребёнком произошла на территории одного из брянских соборов. Мальчик настоял, чтобы военный принял игрушку в подарок, а его мать добавила, что тигрёнок будет оберегать от бед.

«Тогда его мама сказала, что раз подарил, то так нужно. Мол, пусть бережёт вас от бед», — рассказала супруга военного.

По её словам, боец постоянно носил игрушку в кармане. В критический момент талисман выпал, и когда военный наклонился его поднять, это движение спасло ему жизнь. Женщина выразила желание найти ребёнка и его мать, чтобы лично поблагодарить их. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.