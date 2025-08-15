«Мы в Кока-Кольнике»: В полях на Урале обнаружили рассадник бутылок Coca-Cola

В окрестностях Берёзовского (Свердловская область) обнаружена крупная свалка с сотнями бутылок Coca-Cola. Об этом сообщили местные жители в Telegram-канале «Берёзовский. Сила БГО». Первыми на необычную находку в полях возле ТЭЦ наткнулись подростки. Судя по этикеткам, напиток был произведён в Азербайджане.

В Свердловской области нашли свалку с сотнями бутылок Coca-Cola из Азербайджана. Видео © Telegram/«Берёзовский. Сила БГО»

Дмитрий Чукреев из Общественной палаты предположил, что товар, вероятно, является санкционным. По его словам, от него, скорее всего, просто избавились, поскольку его нельзя продавать. В ближайшее время к месту обнаружения свалки направятся сотрудники отдела ЖКХ, которые также планируют написать заявление в полицию.

«Нужно смотреть полностью бутылку, чтобы определить точнее. Возможно, какой-то азербайджанский предприниматель решил избавиться от продукции, чтобы к нему не было претензий», — сказал он URA.ru.