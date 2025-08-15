«Мы в Кока-Кольнике»: В полях на Урале обнаружили рассадник бутылок Coca-Cola
В Свердловской области нашли свалку с сотнями бутылок Coca-Cola из Азербайджана
В окрестностях Берёзовского (Свердловская область) обнаружена крупная свалка с сотнями бутылок Coca-Cola. Об этом сообщили местные жители в Telegram-канале «Берёзовский. Сила БГО». Первыми на необычную находку в полях возле ТЭЦ наткнулись подростки. Судя по этикеткам, напиток был произведён в Азербайджане.
В Свердловской области нашли свалку с сотнями бутылок Coca-Cola из Азербайджана. Видео © Telegram/«Берёзовский. Сила БГО»
Дмитрий Чукреев из Общественной палаты предположил, что товар, вероятно, является санкционным. По его словам, от него, скорее всего, просто избавились, поскольку его нельзя продавать. В ближайшее время к месту обнаружения свалки направятся сотрудники отдела ЖКХ, которые также планируют написать заявление в полицию.
«Нужно смотреть полностью бутылку, чтобы определить точнее. Возможно, какой-то азербайджанский предприниматель решил избавиться от продукции, чтобы к нему не было претензий», — сказал он URA.ru.
Ранее в мэрии Волжского Волгоградской области сообщили, что сотрудники контрольного управления обнаружили свалку пустых гробов недалеко от дороги. По их словам, по этому поводу была вызвана полиция, однако личность выбросившего гробы пока не установлена.
В Свердловской области нашли свалку с сотнями бутылок Coca-Cola из Азербайджана. Обложка © Telegram/«Берёзовский. Сила БГО»