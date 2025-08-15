Автоблогера Венгалби приговорили к трём годам колонии за взятку сотруднику ГИБДД
Обложка © Автоблогер Ахмед Венгалби. Фото © VK/WENGALLBI, Telegram/Прокуратура Москвы
Известный автоблогер Венгалби (настоящее имя — Ахмед Алиасхабов) получил три года колонии за попытку подкупить инспектора ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
«Ахмед Алиасхабов, известный как «Венгалби», осуждён за покушение на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Наказание — 3 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей», — говорится в официальном заявлении ведомства.
Суд постановил, что осуждённый отбудет наказание в исправительном учреждении общего режима. Помимо тюремного срока ему также предстоит выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.
Напомним, странное вождение блогера привлекло внимание водителей и автоинспекторов на Кутузовском проспекте в конце февраля. Водитель чёрной «Лады» с тонированными стёклами сначала зацепил дорожный отбойник, а затем проехал мимо поста ДПС. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки. Как выяснилось, у мужчины не было при себе водительских прав, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В ходе разбирательства нарушитель попытался дать взятку инспектору в размере 100 тысяч рублей.