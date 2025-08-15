Автоблогера Венгалби приговорили к трём годам колонии за взятку сотруднику ГИБДД

Известный автоблогер Венгалби (настоящее имя — Ахмед Алиасхабов) получил три года колонии за попытку подкупить инспектора ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Ахмед Алиасхабов, известный как «Венгалби», осуждён за покушение на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Наказание — 3 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Суд постановил, что осуждённый отбудет наказание в исправительном учреждении общего режима. Помимо тюремного срока ему также предстоит выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.