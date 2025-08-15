Трамп засомневался в получении Нобелевской премии мира

Несмотря на сильное стремление стать обладателем Нобелевской премии мира, американский президент Дональд Трамп не питает больших надежд на её получение. Об этом сообщает NBC .

Администрация президента США начала кампанию по его продвижению как миротворца, который сделал огромный вклад в сдерживание конфликтов во всём мире. К его заслугам причислены урегулирование споров между Израилем и Ираном, Арменией и Азербайджаном, Камбоджей и Таиландом, Руандой и Демократической Республикой Конго, а также Индией и Пакистаном. В список он мечтает включить завершение конфликта на Украине. 13 августа Белый дом официально заявил о выдвижении американского лидера на соискание Нобелевской премии мира.