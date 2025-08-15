Трамп засомневался в получении Нобелевской премии мира
Несмотря на сильное стремление стать обладателем Нобелевской премии мира, американский президент Дональд Трамп не питает больших надежд на её получение. Об этом сообщает NBC.
«Президент считает себя достойным Нобелевской премии мира, однако не рассчитывает её получить», — сообщил представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным.
По сведениям газеты Dagens Næringsliv (DN), хозяин Овального кабинета даже звонил бывшему генсеку НАТО, министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить вопрос получения этой престижной награды.
Администрация президента США начала кампанию по его продвижению как миротворца, который сделал огромный вклад в сдерживание конфликтов во всём мире. К его заслугам причислены урегулирование споров между Израилем и Ираном, Арменией и Азербайджаном, Камбоджей и Таиландом, Руандой и Демократической Республикой Конго, а также Индией и Пакистаном. В список он мечтает включить завершение конфликта на Украине. 13 августа Белый дом официально заявил о выдвижении американского лидера на соискание Нобелевской премии мира.