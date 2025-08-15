МИД РФ и Росконгресс анонсировали даты проведения ВЭФ, ВНОТ и ДЭФ

Стали известны даты главных экономических форумов этого года — Восточного экономического форума (ВЭФ), Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) и Дальневосточного энергетического форума (ДЭФ). У ВЭФ и ВНОТ в этом году юбилей — они проводятся в десятый раз. Программу мероприятий анонсировали МИД России и Фонд Росконгресс 14 августа на брифинге для глав дипмиссий, аккредитованных в России.

Даты и места проведения мероприятий следующие: 10-й Восточный экономический форум (3-6 сентября, Владивосток);

10-я Всероссийская неделя охраны труда (15-18 сентября, «Сириус»);

Дальневосточный энергетический форум (25-26 сентября, Южно-Сахалинск).

Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский подчеркнул, что ВЭФ стал важной площадкой для сотрудничества со странами Глобального Юга и Востока. Первый замдиректора Фонда Росконгресс Игорь Павлов анонсировал главную тему форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Особое внимание уделено выездным мероприятиям, включая форум «Крылья Сахалина» (6-8 сентября) на новой площадке «Сахалин-Экспо». Директор ВНОТ Владимир Затынайко рассказал, что юбилейный форум пройдёт под девизом «Народосбережение — гарантия устойчивого развития» с участием представителей всех 89 регионов России.

«Участие во Всероссийской неделе охраны труда — это прежде всего установление деловых связей. В выставке участвуют ведущие российские и международные компании — более 150 экспонентов, демонстрирующих лучшие продукты, услуги и новейшие разработки. Участие стран СНГ и БРИКС — это конкретное воплощение договорённостей, достигнутых на политическом уровне. Это переход к совместным проектам, трансферу технологий, гармонизации стандартов. В этом году рабочая группа стран БРИКС продолжит углублённое взаимодействие на площадке форума. А это важный шаг в укреплении сотрудничества в сфере труда», — отметил Владимир Затынайко.