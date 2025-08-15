«Попрощайся с работой»: В России предложили радикальное наказание за мат

Использование нецензурной лексики в общественных местах должно караться административным арестом сроком до 15 суток и увольнением с занимаемой должности. Такое мнение выразил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

Подобное заявление было сделано в связи с окончанием работы над «Толковым словарём государственного русского языка», разработанным Санкт-Петербургским государственным университетом. Кульберг охарактеризовал новый словарь как важный научный труд, актуальный для всех граждан страны.

«Впервые указаны границы, за которыми начинается преступление против русского языка. Для обеспечения соблюдения запрета, установленного федеральным законом «О государственном языке Российской Федерации» в словаре дано лаконичное определение нецензурных, читай — преступных — слов и выражений. Матерился публично — получи до 15 суток ареста и попрощайся с работой», — приводит URA.ru слова митрополита.

Он подчеркнул, что теперь судебные органы, правоохранительные структуры, юристы, педагоги и другие специалисты смогут использовать данный словарь в качестве авторитетного источника при оценке тех или иных высказываний. Это долгожданный и крайне интересный научный труд, который, безусловно, станет настольной книгой для многих, подытожил Кульберг.