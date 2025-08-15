В Петербурге спустили на воду фрегат Адмирал Амелько, несущий ракеты Циркон
Обложка © Life.ru
На Судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге был спущен на воду фрегат ВМФ «Адмирал Амелько», который стал пятым в серии 22-350. Суда этого проекта считаются одними из лучших в мире в своём классе. На торжественной церемонии губернатор Александр Беглов отметил, что город, выполняя поручение президента России, участвует в программе обновления Флота, а новый корабль сможет защищать интересы страны в любой точке мирового океана.
В Санкт-Петербурге спущен на воду фрегат «Адмирал Амелько». Видео © телеканал «Санкт-Петербург»
Корабль оснащён самыми современными системами, способен нести высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон». Может действовать против авианосных групп противника, обеспечивать противовоздушную оборону других кораблей, поддерживать десантные операции и наносить удары по различным наземным и морским целям. Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что строительство фрегата «Адмирал Амелько» является практической реализацией решений главы государства.
«Это наглядный пример роста военно-морской мощи России и способности отечественного судостроения создавать современную, высокотехнологичную технику», — цитирует Патрушева телеканал «Санкт-Петербург».
Ранее Главком ВМФ объявил о разработке нового корабля. Александр Моисеев на церемонии спуска фрегата «Адмирал Амелько» в Санкт-Петербурге заявил, что в России ведётся разработка нового корабля дальней океанской зоны для нужд ВМФ.