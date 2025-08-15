В Петербурге спустили на воду фрегат Адмирал Амелько, несущий ракеты Циркон

На Судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге был спущен на воду фрегат ВМФ «Адмирал Амелько», который стал пятым в серии 22-350. Суда этого проекта считаются одними из лучших в мире в своём классе. На торжественной церемонии губернатор Александр Беглов отметил, что город, выполняя поручение президента России, участвует в программе обновления Флота, а новый корабль сможет защищать интересы страны в любой точке мирового океана.