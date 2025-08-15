Обычный день в Камышине: Камера сняла равнодушие прохожих, заставших зверскую расправу над судьёй

Самое удивительное в ролике — реакция прохожих. Двое пешеходов заметили жутко изувеченного мужчину с ножом в глазу и отрезанными гениталиями, но спокойно прошли мимо, никак не отреагировав и не попытавшись выяснить, можно ли ему помочь. Сам убийца тоже попал в кадр — он просто удалился с места расправы, особо не торопясь.