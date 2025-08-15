Обычный день в Камышине: Камера сняла равнодушие прохожих, заставших зверскую расправу над судьёй
Уличная камера сняла видео жесткого убийства судьи в Волгоградской области
Уличная камера запечатлела жестокое убийство федерального судьи Василия Ветлугина в городе Камышин. Кадры публикует ресурс 112.
Самое удивительное в ролике — реакция прохожих. Двое пешеходов заметили жутко изувеченного мужчину с ножом в глазу и отрезанными гениталиями, но спокойно прошли мимо, никак не отреагировав и не попытавшись выяснить, можно ли ему помочь. Сам убийца тоже попал в кадр — он просто удалился с места расправы, особо не торопясь.
Как пишет «Лента.ру», подобное бездействие может квалифицироваться по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»), предусматривающей наказание за заведомое неоказание помощи лицу, находящемуся в беспомощном состоянии. Однако для возбуждения дела необходимо установить, осознавали ли прохожие реальную угрозу жизни потерпевшего.
Напомним, тело федерального судьи с огнестрельной раной, отрезанным половым органом и ножом в глазнице обнаружили в городе Камышин Волгоградской области. Убийцей оказался мужчина, который заподозрил жену в романе с судьёй. Он решил жестоко отомстить сопернику. Позже стало известно, что преступник добровольно сдался полиции.