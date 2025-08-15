Учёного, заказавшего убийство экс-зятя в Москве, приговорили к 13 годам колонии

Московский суд приговорил учёного Александра Кибальченко, заказавшего убийство бывшего зятя, к 13 годам и трём месяцам заключения в колонии строгого режима. Непосредственного исполнителя приговорили к 18 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Кибальченко приговорён к 13 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Также признан виновным в убийстве, сопряжённом с похищением человека, ещё один подсудимый — непосредственный исполнитель преступления. Ему назначено 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год», — говорится в публикации.

Согласно материалам дела, Кибальченко заплатил 50 тысяч долларов за убийство, которое совершили 4 марта 2021 года. Потерпевшего похитили у здания Хорошёвского суда, используя электрошокер, затем задушили в автомобиле на территории гаражного кооператива в Красногорске.

Преступление раскрыли благодаря сигналу отца потерпевшего, который во время нападения разговаривал с сыном по телефону, и данным системы «Безопасный город». Организатор пытался бежать из страны, но был задержан на Белорусском вокзале.