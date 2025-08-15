Украинке, задержанной на Бали с 2 кг наркотиков, грозит смертная казнь

Уроженка Одессы 21-летняя Екатерина Вакарова попалась в аэропорту Бали (Индонезия) с 2 кг наркотиков. Девушку арестовали, ей может грозить смертная казнь, сообщает портал Radar buleleng.

Украинку задержали после того, как на таможне просканировали её чемодан и обнаружили подозрительный свёрток. Оказалось, что девушка перевозила новый вид наркотика. Вакарова призналась, что возила вещества для иностранных туристов на Бали.

Статья, по которой задержана украинка, предусматривает наказание вплоть до смертной казни, однако в большинстве подобных дел фигурантам назначаются продолжительные сроки лишения свободы.