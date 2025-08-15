Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 15:16

СМИ выяснили, кому принадлежит полыхающий особняк рядом с домом Киркорова

Mash: Горящий дом в элитном подмосковном посёлке принадлежит миллиардеру Сёмину

Сегодня около 15:50 в коттеджном посёлке Береста, расположенном в городском округе Красногорск, вспыхнул масштабный пожар на территории частного домовладения. Площадь возгорания превысила 600 квадратных метров, и огонь продолжают локализовывать спасатели. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Дом, в котором случился пожар. Видео © Telegram / Mash

По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало, что вселяет надежду на благополучный исход без человеческих жертв.

«После ликвидации возгорания Красногорская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего», сказано в публикации.

По данным Mash, особняк принадлежит Алексею Сёмину — казанскому миллиардеру, основателю корпорации ASG, известной своей деятельностью на рынке недвижимости по всей России. В 2013 году он приобрёл руины двенадцати заброшенных усадеб с намерением восстановить их, но спустя несколько лет покинул страну.

Сейчас Сёмин проживает во Франции в собственном замке, а дом в Бересте стоит заброшенным уже более десяти лет, без какого-либо ремонта или строительства. Пожар в этом забытом особняке вызывает вопросы о судьбе оставленного имущества и возможных рисках для соседей — среди которых, кстати, известный певец Филипп Киркоров.

В Рязанской области создали штаб по ликвидации пожара на предприятии Эластик
В Рязанской области создали штаб по ликвидации пожара на предприятии Эластик

Ранее Life.ru рассказывал, что в элитном районе на берегу Живописной бухты Москвы-реки вспыхнул один из домов, рядом с которым стоит жилище Филиппа Киркорова. Очевидцы говорят, что полыхает очень сильно. Пламя даже может перекинуться к соседям.

BannerImage

Обложка ©Telegram / Mash

Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar