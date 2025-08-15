СМИ выяснили, кому принадлежит полыхающий особняк рядом с домом Киркорова

Сегодня около 15:50 в коттеджном посёлке Береста, расположенном в городском округе Красногорск, вспыхнул масштабный пожар на территории частного домовладения. Площадь возгорания превысила 600 квадратных метров, и огонь продолжают локализовывать спасатели. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Дом, в котором случился пожар. Видео © Telegram / Mash

По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало, что вселяет надежду на благополучный исход без человеческих жертв.

«После ликвидации возгорания Красногорская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в публикации.

По данным Mash, особняк принадлежит Алексею Сёмину — казанскому миллиардеру, основателю корпорации ASG, известной своей деятельностью на рынке недвижимости по всей России. В 2013 году он приобрёл руины двенадцати заброшенных усадеб с намерением восстановить их, но спустя несколько лет покинул страну.

Сейчас Сёмин проживает во Франции в собственном замке, а дом в Бересте стоит заброшенным уже более десяти лет, без какого-либо ремонта или строительства. Пожар в этом забытом особняке вызывает вопросы о судьбе оставленного имущества и возможных рисках для соседей — среди которых, кстати, известный певец Филипп Киркоров.