Скрыть крайне трудно: Эксперт пояснил, что предпримет Лондон, чтобы замять «ядерный инцидент»

Ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Life.ru прокомментировал случившийся на военно-морской базе «Клайд» ядерный инцидент.

По словам нашего собеседника, в первую очередь встанет вопрос о том, чтобы не раскрывали детали произошедшего для международной общественности. Если это не электроэнергетический объект, если это не программа мирного атома, то полномочия МАГАТЭ будут несколько ограниченны. Как правило, отметил эксперт, любые инциденты расследует именно МАГАТЭ, но когда речь идёт о ядерном вооружении, то их, естественно, не захотят никуда допускать и предоставлять информацию.

Каждая страна пытается скрыть подобные инциденты. Но скрыть их крайне трудно в плане того, что существует международная сеть мониторинговых станций по ядерной радиации. Если вспышка радиации где-то происходит, то это, как правило, известно, даже если сама страна об этом не говорит. Но вот детали — что произошло, почему произошло, кто виноват, насколько крупный инцидент — здесь опять-таки они попытаются скрыть. Игорь Юшков Ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности

Косвенно все подробности будут понятны по степени распространения радиации, на какую площадь она распространяется, как долго будет фиксироваться превышение уровня радиации, если таковое есть, пояснил Юшков.

В современных реалиях, по мнению специалиста, чтобы инцидент привёл к отказу страны от ядерного оружия, нужен более весомый «аргумент», и Великобритания от своего ядерного потенциала не откажется, а, как отметил Юшков, даже наоборот. Собеседник предположил, что события на базе «Клайд» произошли потому, что политическая напряжённость растёт и Соединённые Штаты, по некоторым данным, завозят своего ядерного оружия больше в Европу.

«Могло что-то произойти при транспортировке или каких-то подобных действиях», — подчеркнул специалист.

Несмотря на демонстрацию того, как милитаризация может приводить к нежелательным и пагубным последствиям для государства, руководство, как ожидается, не изменит выбранный курс. По мнению Юшкова, подобные инциденты не станут сдерживающим фактором для Великобритании.

Там настолько антироссийский накал в антироссийской риторике силён, что даже такие инциденты не заставят их пересмотреть свои отношения к ядерной безопасности. Игорь Юшков Ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности