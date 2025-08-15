Чипсы и чан майонезной массы: Российских журналистов на Аляске удивили завтраком
Корреспондент Пискунов сообщил, что в США журналистов кормили чипсами на завтрак
Российских журналистов во время визита в США накормили на завтрак чипсами и салатом из тунца. Об этом сообщил журналист кремлёвского пула Егор Пискунов у себя в соцетях.
По его словам, представителям прессы предложили снеки из картонной коробки, а также необычное блюдо из рыбы, накрытое пищевой плёнкой, и тостовый хлеб. На сладкое гостям выдали немного фруктов — яблоки и апельсины. Особое внимание Пискунов обратил на пустую ёмкость, стоявшую на столе.
Ранее Life.ru сообщал, что в американском городе Анкоридж, где в ближайшее время состоится встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, российских журналистов расселили на территории стадиона Alaska Airlines Center, обычно используемого для концертов и баскетбольных матчей. Внутри арены создали необычные условия для проживания: большое помещение поделили на отдельные секции, рассчитанные на двух человек каждая. Эти зоны отгорожены тканевыми перегородками. В каждой секции установлены раскладные кровати с подготовленными постельными принадлежностями.