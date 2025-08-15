Чипсы и чан майонезной массы: Российских журналистов на Аляске удивили завтраком

Российских журналистов во время визита в США накормили на завтрак чипсами и салатом из тунца. Об этом сообщил журналист кремлёвского пула Егор Пискунов у себя в соцетях.

Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / egor.piskunov

По его словам, представителям прессы предложили снеки из картонной коробки, а также необычное блюдо из рыбы, накрытое пищевой плёнкой, и тостовый хлеб. На сладкое гостям выдали немного фруктов — яблоки и апельсины. Особое внимание Пискунов обратил на пустую ёмкость, стоявшую на столе.