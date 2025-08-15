В Минобороны опровергли заявление Киева об ударе ВС РФ по Сумам
Вид на Сумы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R_DRONE
РФ опровергли обвинения Киева о нанесении удара по центральному рынку в Сумах. В военном ведомстве подчеркнули, что это была совершённая украинской стороной провокация для срыва переговоров России и США на Аляске.
«Обвинения киевского режима о якобы нанесении Вооружёнными Силами РФ 15 августа удара по рынку в центре г. Сумы и другим населённым пунктам являются намеренной провокацией, направленной на формирование негативного медийного фона с целью срыва предстоящих российско-американских переговоров в Анкоридже. <...> Российские Вооруженные Силы никаких ударов по г. Сумы и другим городам не наносили», — уведомили в министерстве.
Напомним, несколько дней назад Минобороны России предупреждало, что киевский режим планирует провокацию для срыва российско-американских переговоров на Аляске. В ведомстве сообщали, что в Чугуев Харьковской области прибыла группа иностранных журналистов, которые должны будут подготовить серию материалов о «военных преступлениях», якобы совершённых Армией России.