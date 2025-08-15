Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 00:19

Мирошник: Киев готовит провокации для срыва саммита Путина и Трампа на Аляске

Посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник заявил, что Украина разрабатывает три сценария провокаций для срыва саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Мирошник указал на активизацию морских атак со стороны ВСУ на корабли Черноморского флота. Он также сообщил, что украинское командование отдало приказ боевикам проводить массовые обстрелы приграничных районов России. Активизировались и украинские хакеры.

«Цель — либо сорвать переговоры, либо создать токсичный фон для Москвы»,приводит слова дипломата ТАСС.

Сидящий в Европе Зеленский приказал ВСУ не дать Путину вылететь на Аляску, заявил политолог
Он разъяснил, что если Украине не удастся полностью остановить переговоры, она постарается создать негативный образ России как участника диалога. По данным Мирошника, Москва видит, где готовятся провокации.

Ранее полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алёхин обвинил Британию в подготовке провокации с целью срыва саммита на Аляске. По его мнению, Лондон несёт ответственность за украинский кризис и не заинтересован в его разрешении.

Лия Мурадьян
