Атаковав Ростов-на-Дону беспилотниками, киевский режим пытается сорвать саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Находящийся сейчас в Европе Владимир Зеленский поставил перед ВСУ именно такую цель, считает политолог Александр Макушин.

«Перед Киевом стоит задача любым способом сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Кровь и большое количество погибших должны вызвать ожесточение в обществе, сместить акценты и заставить российского лидера остаться в стране», — сказал Макушин в разговоре с «Постньюс».