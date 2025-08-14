Сидящий в Европе Зеленский приказал ВСУ не дать Путину вылететь на Аляску, заявил политолог
Политолог Макушин: Киев хочет сорвать саммит на Аляске атакой на Ростов-на-Дону
Владимир Зеленский и премьер Британии Кир Стармер в Лондоне 14 августа. Обложка © Офис Президента Украины
Атаковав Ростов-на-Дону беспилотниками, киевский режим пытается сорвать саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Находящийся сейчас в Европе Владимир Зеленский поставил перед ВСУ именно такую цель, считает политолог Александр Макушин.
«Перед Киевом стоит задача любым способом сорвать встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Кровь и большое количество погибших должны вызвать ожесточение в обществе, сместить акценты и заставить российского лидера остаться в стране», — сказал Макушин в разговоре с «Постньюс».
Эксперт прогнозирует дальнейшее увеличение числа атак ВСУ на гражданские объекты в приграничных регионах России в преддверии саммита. По его мнению, украинская сторона может нанести серию масштабных ударов, включая самые циничные и непредсказуемые варианты атак, чтобы максимально обострить ситуацию перед переговорами.
Напомним, сегодня утром в Ростове-на-Дону прогремел сильный взрыв, а в центре города поднялся дым. Под удар украинского беспилотника попала многоэтажка. Досталось и домам по соседству. Пострадали 13 человек. Life.ru публиковал видео первых минут после атаки. В городе объявлен режим ЧС. Тем временем Белгород переживает сейчас атаки, каких ещё не было в современной истории, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.