Ударная волна от атаки дрона ВСУ по дому в Ростове дошла до другого конца улицы
Ударная волна от атаки дрона ВСУ по жилому дому в Ростове-на-Дону дошла до другого конца Лермонтовской улицы, рассказал местный житель Александр Кожин. По его словам, в результате удара украинского беспилотника вспыхнул пожар, а многоквартирное здание частично разрушилось.
«Ударная волна. Стёкла внутри все вылетели. Я вышел на улицу, смотрю — балконы порушены, а потом прошёл дальше, а там, оказывается, пожар. Взрыв был ближе к Лермонтовской [улице], а мы на окраине живём», — отметил собеседник телеканала «Звезда».
Напомним, утром 14 августа жители Ростова-на-Дону стали свидетелями мощного взрыва, в результате которого над центральной частью города поднялся столб дыма. ЧП стало результатом атаки БПЛА, запущенного ВСУ. Дрон поразил жилое здание, из которого оперативно было эвакуировано 54 человека. Также зафиксированы повреждения в соседних домовладениях. Life.ru публиковал видео, запечатлевшие первые мгновения после атаки. В Ростове-на-Дону уже ввели режим ЧС.
