Ударная волна от атаки дрона ВСУ по дому в Ростове дошла до другого конца улицы

Ударная волна от атаки дрона ВСУ по жилому дому в Ростове-на-Дону дошла до другого конца Лермонтовской улицы, рассказал местный житель Александр Кожин. По его словам, в результате удара украинского беспилотника вспыхнул пожар, а многоквартирное здание частично разрушилось.

«Ударная волна. Стёкла внутри все вылетели. Я вышел на улицу, смотрю — балконы порушены, а потом прошёл дальше, а там, оказывается, пожар. Взрыв был ближе к Лермонтовской [улице], а мы на окраине живём», — отметил собеседник телеканала «Звезда».