Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 11:26

Ударная волна от атаки дрона ВСУ по дому в Ростове дошла до другого конца улицы

Ударная волна от атаки дрона ВСУ по жилому дому в Ростове-на-Дону дошла до другого конца Лермонтовской улицы, рассказал местный житель Александр Кожин. По его словам, в результате удара украинского беспилотника вспыхнул пожар, а многоквартирное здание частично разрушилось.

«Ударная волна. Стёкла внутри все вылетели. Я вышел на улицу, смотрю — балконы порушены, а потом прошёл дальше, а там, оказывается, пожар. Взрыв был ближе к Лермонтовской [улице], а мы на окраине живём», — отметил собеседник телеканала «Звезда».

Осколки, кровь и выбитые окна: Появились кадры из разрушенной дроном ВСУ квартиры в Ростове
Осколки, кровь и выбитые окна: Появились кадры из разрушенной дроном ВСУ квартиры в Ростове

Напомним, утром 14 августа жители Ростова-на-Дону стали свидетелями мощного взрыва, в результате которого над центральной частью города поднялся столб дыма. ЧП стало результатом атаки БПЛА, запущенного ВСУ. Дрон поразил жилое здание, из которого оперативно было эвакуировано 54 человека. Также зафиксированы повреждения в соседних домовладениях. Life.ru публиковал видео, запечатлевшие первые мгновения после атаки. В Ростове-на-Дону уже ввели режим ЧС.

BannerImage

Обложка © SHOT

Борис Эльфанд
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar