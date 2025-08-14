Осколки, кровь и выбитые окна: Появились кадры из разрушенной дроном ВСУ квартиры в Ростове
Опубликованы кадры разрушений в ростовской квартире после атаки дрона ВСУ
В сеть попали кадры квартиры в Ростове-на-Дону, пострадавшей от атаки дрона ВСУ. Подробно об инциденте рассказал 22-летний хозяин жилья Данил в разговоре с Mash.
На опубликованных кадрах видны разбитые окна, осколки стекла и следы крови — именно в этот момент мужчина находился на кухне. По словам жильца, он как раз пил кофе перед работой, когда услышал подозрительный свист, затем прогремел взрыв. Ударная волна выбила стёкла, его засыпало осколками, оставившими порезы на лбу, ноге, спине и боку.
Квартиру молодой человек снимает вместе с женой с 2023 года. Сейчас они сообщили о случившемся хозяйке и ищут мастеров для срочного ремонта.
Напомним, утром дрон ВСУ поразил жилое здание в Ростове-на-Дону. Из затронутого ударом дома было оперативно эвакуировано 54 человека. Всего же число эвакуированных — 212 человек. Life.ru публиковал видео, запечатлевшие первые мгновения после инцидента. Пострадали не менее 13 человек, 2 из них — дети.
Обложка © SHOT