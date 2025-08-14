Осколки, кровь и выбитые окна: Появились кадры из разрушенной дроном ВСУ квартиры в Ростове

В сеть попали кадры квартиры в Ростове-на-Дону, пострадавшей от атаки дрона ВСУ. Подробно об инциденте рассказал 22-летний хозяин жилья Данил в разговоре с Mash .

На опубликованных кадрах видны разбитые окна, осколки стекла и следы крови — именно в этот момент мужчина находился на кухне. По словам жильца, он как раз пил кофе перед работой, когда услышал подозрительный свист, затем прогремел взрыв. Ударная волна выбила стёкла, его засыпало осколками, оставившими порезы на лбу, ноге, спине и боку.