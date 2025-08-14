Великобритания является главным бенефициаром украинского кризиса, поэтому не заинтересована в урегулировании конфликта, уверен военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин. По его словам, именно британские спецслужбы могут подтолкнуть киевский режим к организации провокаций для срыва саммита президентов США и России на Аляске.

«МI-6 курирует Главное управление разведки Украины. Британцы осуществляют продуманные 10-20 лет назад планы… Конечно, они не собираются выпускать Киев из войны. Под любыми предлогами будут затягивать конфликт», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Эксперт также отметил, что Лондону уже удалось реализовать свой долгосрочный план, стравив Россию и Украину. Теперь же Британия не заинтересована в мирных переговорах. Он напомнил, что в своё время именно экс-премьер-министр королевства Борис Джонсон сорвал подписание мирного договора между Киевом и Москвой.