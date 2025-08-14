Встреча Путина и Трампа
14 августа, 13:58

«Затянуть конфликт»: Британию обвинили в подготовке провокации для срыва саммита на Аляске

Военный эксперт Алёхин: Британия хочет сорвать саммит глав США и РФ на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Великобритания является главным бенефициаром украинского кризиса, поэтому не заинтересована в урегулировании конфликта, уверен военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин. По его словам, именно британские спецслужбы могут подтолкнуть киевский режим к организации провокаций для срыва саммита президентов США и России на Аляске.

«МI-6 курирует Главное управление разведки Украины. Британцы осуществляют продуманные 10-20 лет назад планы… Конечно, они не собираются выпускать Киев из войны. Под любыми предлогами будут затягивать конфликт», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Эксперт также отметил, что Лондону уже удалось реализовать свой долгосрочный план, стравив Россию и Украину. Теперь же Британия не заинтересована в мирных переговорах. Он напомнил, что в своё время именно экс-премьер-министр королевства Борис Джонсон сорвал подписание мирного договора между Киевом и Москвой.

Напомним, по данным Минобороны России, власти Украины планируют провокации, чтобы сорвать саммит президентов США и РФ на Аляске. По данным ведомства, с этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ.

