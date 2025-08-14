«Сила определяет право»: Политолог объяснил, как Трамп может навязать Зеленскому поражение

На американских складах закончилось оружие, поставляемое Украине, новое производится с задержками. Да и в целом Вашингтон сегодня больше ориентирован не на Киев, а на азиатско-тихоокеанский регион. В этой ситуации президент США Дональд Трамп ведёт себя весьма прагматично, исходя из принципа, что сила определяет право. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин.

«Соединённые Штаты ломают систему международной безопасности, сложившуюся в последние десятилетия, через колено. И нормы международного права, в представлении нынешнего главы Белого дома — это уже вторичное. У них — свои нормы. Их они пытаются навязать другим», — цитирует эксперта kp.ru.