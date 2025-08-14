«Сила определяет право»: Политолог объяснил, как Трамп может навязать Зеленскому поражение
Политолог Подберёзкин: На складах США закончилось поставляемое Украине оружие
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
На американских складах закончилось оружие, поставляемое Украине, новое производится с задержками. Да и в целом Вашингтон сегодня больше ориентирован не на Киев, а на азиатско-тихоокеанский регион. В этой ситуации президент США Дональд Трамп ведёт себя весьма прагматично, исходя из принципа, что сила определяет право. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин.
«Соединённые Штаты ломают систему международной безопасности, сложившуюся в последние десятилетия, через колено. И нормы международного права, в представлении нынешнего главы Белого дома — это уже вторичное. У них — свои нормы. Их они пытаются навязать другим», — цитирует эксперта kp.ru.
В частности, по его словам, американский лидер может навязать Владимиру Зеленскому свои условия окончания войны. Собеседник радио «Комсомольская правда» напомнил, что Трамп уже выражал недовольство, мол, почему глава киевского режима смог начать боевые действия без спроса у народа, а остановить их и пойти на территориальные уступки не может.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Госдеп заявил, что саммит глав государств не является переговорами по Украине. При этом Трамп исключил участие Зеленского в переговорах. Вместо Аляски глава киевского режима срочно поехал в Германию, откуда по видеосвязи поговорил с Трампом. Он уверен, что американский лидер готов предоставить Украине гарантии безопасности. Сам Трамп назвал хорошими консультации с лидерами ЕС и Зеленским по Украине.