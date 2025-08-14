Atlantic: Трамп может принять условия России по Украине без учёта мнения Киева

Президент США Дональд Трамп может согласиться на условия России по разрешению украинского конфликта, не учитывая мнение Киева. Об этом сообщает издание Atlantic.

«Пообещав во время своей [предвыборной] кампании положить конец войне, Трамп, прежде всего, очень сильно хочет, чтобы бои прекратились, и наблюдатели опасаются, что в результате этого он может согласиться на условия [президента РФ Владимира] Путина вне зависимости от того, что хочет Украина», — указано в публикации.

В материале говорится, что если Киев не согласится с решениями Вашингтона, это приведёт к тому, что Трамп «снова обрушит свой гнев на Зеленского». Это, в свою очередь, негативно скажется на возможностях Вооружённых сил Украины продолжать конфликт.