Atlantic: Трамп может принять условия России по Украине без учёта мнения Киева
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп может согласиться на условия России по разрешению украинского конфликта, не учитывая мнение Киева. Об этом сообщает издание Atlantic.
«Пообещав во время своей [предвыборной] кампании положить конец войне, Трамп, прежде всего, очень сильно хочет, чтобы бои прекратились, и наблюдатели опасаются, что в результате этого он может согласиться на условия [президента РФ Владимира] Путина вне зависимости от того, что хочет Украина», — указано в публикации.
В материале говорится, что если Киев не согласится с решениями Вашингтона, это приведёт к тому, что Трамп «снова обрушит свой гнев на Зеленского». Это, в свою очередь, негативно скажется на возможностях Вооружённых сил Украины продолжать конфликт.
Ранее появилась информация, что на встрече с Путиным Трамп предложит России освоение редкоземельных минералов на Аляске. Кроме того, он планирует отменить запрет на поставки запчастей и оборудования для обслуживания гражданских самолётов в Россию. Напомним, встреча лидеров назначена на 15 августа в Анкоридже, штат Аляска.