Telegraph: Трамп намерен предложить России добычу минералов на Аляске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ingo70
США планируют предложить России освоение редкоземельных минералов на Аляске. Как сообщает издание The Daily Telegraph, президент Штатов Дональд Трамп готов представить эту инициативу российскому коллеге Владимиру Путину на предстоящем саммите.
Кроме того, Трамп рассматривает возможность отмены запрета на поставки запчастей и оборудования для обслуживания гражданских самолётов в России. Источники издания отмечают, что такая сделка может принести выгоду американскому производителю Boeing.
Издание ссылается на неназванного чиновника британского правительства, который считает, что подобные предложения могут быть приемлемыми для стран Европы.
Ранее Трамп заявил о намерении организовать трёхсторонний саммит с Россией и Украиной в случае успешных переговоров с Путиным. Напомним, встреча лидеров назначена на 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Основная цель — найти решение для украинского конфликта и установить долгосрочный мир.