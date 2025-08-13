Telegraph: Трамп намерен предложить России добычу минералов на Аляске

США планируют предложить России освоение редкоземельных минералов на Аляске. Как сообщает издание The Daily Telegraph, президент Штатов Дональд Трамп готов представить эту инициативу российскому коллеге Владимиру Путину на предстоящем саммите.

Кроме того, Трамп рассматривает возможность отмены запрета на поставки запчастей и оборудования для обслуживания гражданских самолётов в России. Источники издания отмечают, что такая сделка может принести выгоду американскому производителю Boeing.