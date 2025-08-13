Трамп предупредил РФ о последствиях, если на Аляске не удастся договориться

Президент США Дональд Трамп предупредил о серьёзных последствиях для России в случае провала переговоров по Украине. Об этом американский лидер заявил в преддверии саммита с российским коллегой Владимиром Путиным, запланированного на 15 августа на Аляске.

«Да, они будут... Последствия будут серьёзными», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.