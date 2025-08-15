Московский след и французские корни: Историк раскрыл, кто на самом деле придумал котлету по-киевски

Котлеты по-киевски не являются украинским блюдом, а относятся к русской кухне, хотя их прообраз появился во Франции. Об этом Life.ru заявил историк русской кухни, председатель фонда «Русская поварня» Максим Сырников.

«Котлеты по-киевски, конечно, к никакой украинской кухне не относятся, а вот к русской очень даже. Но вообще сами котлеты, любого вида, были придуманы во Франции», — подчеркнул эксперт в комментарии для Life.ru.

По его словам, классическая версия происхождения блюда связана с московской гостиницей «Украина», где в первой половине XX века местный шеф-повар создал этот рецепт. Сырников отметил, что малороссийская кухня, которую иногда ошибочно называют украинской, является частью русской, хоть и с региональными особенностями. Технология приготовления котлет по-киевски не связана с украинскими традициями.

Само слово «котлета» — это французское происхождение. Тогда же никто не думал, что будут русские с малороссами ругаться по поводу того, чей борщ, чей вареник. У нас и гостиница «Украина» в центре Москвы была, тоже русская. Максим Сырников Историк русской кухни, председатель фонда «Русская поварня»