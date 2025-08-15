Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 17:03

Московский след и французские корни: Историк раскрыл, кто на самом деле придумал котлету по-киевски

Историк Сырников: Котлета по-киевски — русское блюдо с французскими корнями

Обложка © Life.ru / «Шедеврум»

Обложка © Life.ru / «Шедеврум»

Котлеты по-киевски не являются украинским блюдом, а относятся к русской кухне, хотя их прообраз появился во Франции. Об этом Life.ru заявил историк русской кухни, председатель фонда «Русская поварня» Максим Сырников.

«Котлеты по-киевски, конечно, к никакой украинской кухне не относятся, а вот к русской очень даже. Но вообще сами котлеты, любого вида, были придуманы во Франции», — подчеркнул эксперт в комментарии для Life.ru.

По его словам, классическая версия происхождения блюда связана с московской гостиницей «Украина», где в первой половине XX века местный шеф-повар создал этот рецепт. Сырников отметил, что малороссийская кухня, которую иногда ошибочно называют украинской, является частью русской, хоть и с региональными особенностями. Технология приготовления котлет по-киевски не связана с украинскими традициями.

Само слово «котлета» — это французское происхождение. Тогда же никто не думал, что будут русские с малороссами ругаться по поводу того, чей борщ, чей вареник. У нас и гостиница «Украина» в центре Москвы была, тоже русская.

Максим Сырников

Историк русской кухни, председатель фонда «Русская поварня»

Шеф-повар раскрыл три секрета идеального борща
Шеф-повар раскрыл три секрета идеального борща

Напомним, российских корреспондентов, направлявшихся на Аляску для освещения предстоящих переговоров между Россией и США, во время перелёта угостили блюдом с символичным названием. На борту самолёта, следовавшего в Анкоридж, в меню предлагали котлеты по-киевски. Но на этом гастрономические приключения наших корреспондентов не закончились. На завтрак вместо привычной глазуньи и каши им предложили перекусить чипсами.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar