Путин выразил соболезнования Пакистану из-за наводнения в Хайбер-Пахтунхве

Президент России Владимир Путин направил соболезнования руководству Пакистана в связи с жертвами наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на официальную телеграмму президента.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации президента.