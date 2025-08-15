Путин выразил соболезнования Пакистану из-за наводнения в Хайбер-Пахтунхве
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин направил соболезнования руководству Пакистана в связи с жертвами наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на официальную телеграмму президента.
«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации президента.
Ранее Life.ru сообщал, что власти города Джуно на Аляске объявили об обязательной эвакуации населения из-за риска наводнения, вызванного таянием ледника. Гигантская ледяная масса протяжённостью 20 километров приблизилась к городу на расстояние менее 19 км. Кроме того, был зафиксирован опасный подъём уровня воды в озере, что указывает на неминуемый прорыв ледниковой плотины.