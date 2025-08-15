Сахарная бомба: Life.ru публикует фото завтрака для журналистов на саммите Путина и Трампа

Журналистам, освещающим саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, организовали кофе-брейк в специально оборудованной зоне. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.



















Пресс-центр разместили во временном шатре. Утро в Анкоридже встретило участников прохладой после ночного дождя — температура не поднималась выше +11°C. Для согрева гостям предложили горячий кофе.

Помимо напитков, в ланчбоксах были бургеры, фруктовый салат и малиновые батончики. В отдельной палатке развернули зону питания с корзинами снеков, сладостей, фруктов и газировкой.