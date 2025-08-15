Сахарная бомба: Life.ru публикует фото завтрака для журналистов на саммите Путина и Трампа
Угощения для журналистов, освещающих саммит Путина и Трампа. Фото © Life.ru
Журналистам, освещающим саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, организовали кофе-брейк в специально оборудованной зоне. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.
Пресс-центр разместили во временном шатре. Утро в Анкоридже встретило участников прохладой после ночного дождя — температура не поднималась выше +11°C. Для согрева гостям предложили горячий кофе.
Помимо напитков, в ланчбоксах были бургеры, фруктовый салат и малиновые батончики. В отдельной палатке развернули зону питания с корзинами снеков, сладостей, фруктов и газировкой.
Напомним, из этой поездки, помимо украинского перемирия в новостях, российские журналисты могут привезти с собой гастрит и язву. После перелёта организаторы саммита навалили им «майонезную массу» и дали ящик чипсов. На десерт им предложили желе и пару яблок.