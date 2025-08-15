Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 18:35

В Белом доме сообщили о новом формате встречи Путина и Трампа

NBC News: Встреча Путина и Трампа пройдёт в формате три на три

Участники переговоров от США Дональд Трамп, Стивен Уиткофф и Марко Рубио. Обложка © ТАСС / AP

Участники переговоров от США Дональд Трамп, Стивен Уиткофф и Марко Рубио. Обложка © ТАСС / AP

Переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пройдут в формает «три на три». Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник Белом доме.

Американскую сторону, помимо главы Белого дома, будут представлять госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф. Изначально сообщалось, что переговоры Путина и Трампа пройдут тет-а-тет, а затем стороны проведут встречу в расширенном составе.

Напомним, переговоры должны начаться в 22:00 по московскому времени в Анкоридже — крупнейшем городе штата Аляска. Встреча состоится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.

Слоган саммита Путина и Трампа на Аляске — «Стремление к миру»
Слоган саммита Путина и Трампа на Аляске — «Стремление к миру»

Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась в июне 2019 года на полях саммита G20 в японской Осаке. Это была их шестая личная встреча, которая оказалась последней перед длительной паузой в российско-американском диалоге на высшем уровне. Переговоры проходили в закрытом формате с участием только переводчиков и продолжались около полутора часов. Основными темами обсуждения стали актуальные международные вопросы: ситуация вокруг Украины, включая инцидент в Керченском проливе; перспективы контроля над вооружениями после выхода США из ДРСМД; кризис в Венесуэле; ситуация на Ближнем Востоке, включая сирийское урегулирование и иранскую ядерную программу. Несмотря на конструктивный характер переговоров и взаимное признание важности диалога между двумя ядерными державами, встреча не привела к каким-либо прорывным решениям. По её итогам Трамп отметил ценность подобных личных контактов на высшем уровне.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • США
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Марко Рубио
  • Стив Уиткофф
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar