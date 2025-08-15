В Белом доме сообщили о новом формате встречи Путина и Трампа

Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась в июне 2019 года на полях саммита G20 в японской Осаке. Это была их шестая личная встреча, которая оказалась последней перед длительной паузой в российско-американском диалоге на высшем уровне. Переговоры проходили в закрытом формате с участием только переводчиков и продолжались около полутора часов. Основными темами обсуждения стали актуальные международные вопросы: ситуация вокруг Украины, включая инцидент в Керченском проливе; перспективы контроля над вооружениями после выхода США из ДРСМД; кризис в Венесуэле; ситуация на Ближнем Востоке, включая сирийское урегулирование и иранскую ядерную программу. Несмотря на конструктивный характер переговоров и взаимное признание важности диалога между двумя ядерными державами, встреча не привела к каким-либо прорывным решениям. По её итогам Трамп отметил ценность подобных личных контактов на высшем уровне.