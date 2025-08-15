В Белом доме сообщили о новом формате встречи Путина и Трампа
NBC News: Встреча Путина и Трампа пройдёт в формате три на три
Участники переговоров от США Дональд Трамп, Стивен Уиткофф и Марко Рубио. Обложка © ТАСС / AP
Переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пройдут в формает «три на три». Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник Белом доме.
Американскую сторону, помимо главы Белого дома, будут представлять госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф. Изначально сообщалось, что переговоры Путина и Трампа пройдут тет-а-тет, а затем стороны проведут встречу в расширенном составе.
Напомним, переговоры должны начаться в 22:00 по московскому времени в Анкоридже — крупнейшем городе штата Аляска. Встреча состоится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась в июне 2019 года на полях саммита G20 в японской Осаке. Это была их шестая личная встреча, которая оказалась последней перед длительной паузой в российско-американском диалоге на высшем уровне. Переговоры проходили в закрытом формате с участием только переводчиков и продолжались около полутора часов. Основными темами обсуждения стали актуальные международные вопросы: ситуация вокруг Украины, включая инцидент в Керченском проливе; перспективы контроля над вооружениями после выхода США из ДРСМД; кризис в Венесуэле; ситуация на Ближнем Востоке, включая сирийское урегулирование и иранскую ядерную программу. Несмотря на конструктивный характер переговоров и взаимное признание важности диалога между двумя ядерными державами, встреча не привела к каким-либо прорывным решениям. По её итогам Трамп отметил ценность подобных личных контактов на высшем уровне.